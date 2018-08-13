الحوثيون يرفضون استقبال نازحي الحديدة خوفاً من الكوليرا

ترفض مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في اليمن استقبال نازحي الحديدة بسبب مخاوف تتعلق بإصابتهم بالكوليرا، واحتمال انتقال أو تفشي العدوى، في حين أن التحالف العربي أقام جسر مساعدات لإغاثة النازحين من المدينة.

فبعد اشتداد المعارك في الحديدة، فر الآلاف من الأسر بحثاً عن ملاذ آمن، لكن رحلة النزوح هذه لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث تتحدث مصادر محلية عن عقبات يواجهها نازحو المحافظة خلال عملية الفرار.

وأبرز تلك العقبات عدم الترحيب بهم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لأسباب على رأسها احتمال إصابتهم بالكوليرا.

فبحسب منظمة الصحة العالمية ازدادت حالات الإصابة بالمرض في الحديدة لتسجل المحافظة على أنها الأسوأ صحياً على مستوى البلاد.

وفي الوقت الذي يمنع الحوثيون أسر الحديدة من النزوح إلى مناطق سيطرتهم، تم استقبال آلاف الأسر من الحديدة ضمن مناطق سيطرة الشرعية، حيث أقيمت مخيمات لهم في الخوخة ولحج.

كما أقام التحالف جسراً جوياً للمساعدات الإغاثية والإيوائية لهؤلاء النازحين وسكان مناطق التماس.