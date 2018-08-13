خنادق حوثية لتطويق ميناء "الصليف" شمال غرب الحديدة

قال مصدر يمني إن ميليشيات الحوثي بدأت بحفر خنادق عسكرية لتطويق ميناء الصليف شمالي غرب الحديدة.

وذكر المصدر أن ميليشيات الحوثي بدأت بحفر الخنادق في محيط معسكر الدفاع الجوي وميناء الصليف، الذي تتدفق عبره معظم المساعدات الإنسانية والسفن المحملة بالقمح والمواد الغذائية ومختلف البضائع.

وأفاد المصدر أن الحوثيين منعوا الصيادين من الوصول إلى مرسى قواربهم في منطقة "حرفة" شمال الميناء، وسط انتشار عسكري ونقاط تفتيش في الطرق الفرعية بين الميناء والأحياء السكنية.

يذكر أن الميليشيات عمدت إلى حفر عشرات الخنادق على الطريق الرابط بين مدينة الحديدة وميناء الصليف شمال غربي المدينة.

كاميرات مراقبة أمام منازل قيادات الحوثي بصنعاء

يأتي ذلك فيما وجهت ميليشيات الحوثي قياداتها ومشرفيها في صنعاء بتركيب كاميرات مراقبة أمام منازلهم والمقرات التابعة لها.

ونسبت وكالة "خبر" اليمنية إلى مصدر أمني مسؤول أن توجيهات صدرت من قبل الميليشيات ألزمت قيادات ومشرفي وأعضاء الجماعة على المستوى الأول والثاني بضرورة تركيب كاميرات مراقبة أمام منازلهم والمقرات التابعة لها في مختلف الأحياء في صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن الكثير من قيادات ومشرفي الميليشيات قاموا بتركيب كاميرات المراقبة أمام منازلهم وفي الأحياء التي يسكنون فيها وأمام المقرات التابعة للجماعة وسط مخاوف جراء تزايد الرفض الشعبي لهم.

ورجح المصدر أن هذه التوجيهات صدرت كاحترازات أمنية عقب مخاوف في أوساط قيادات الجماعة من أي هجمات محتملة، وبعد تصاعد الخلافات البينية بين القيادات ومشرفي ميليشيات الحوثي على التعيينات والمناصب ونهب المال العام والخاص في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.