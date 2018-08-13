بن دغر:لا يمكن القبول بالانقلاب باليمن على أنه أمر واقع

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد #بن_دغر اليوم الاثنين أن "عاصفة الحزم أنقذت اليمن من مصير مؤلم" حيث أنها "كانت الرد الحاسم على الانقلاب والتدخل الإيراني السافر".

وأتت تصريحات بن دغر ضمن كلمته في "مؤتمر مجلس التعاون حول مرتكزات الحل السياسي في اليمن".

وذكّر بن دغر بأن "الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا شكل تهديدا لليمن وأشقائها"، مضيفاً: "لا يمكن القبول بالانقلاب في اليمن على أنه أمر واقع.. سننتصر في هذه المواجهة التاريخية على الميليشيات والتدخلات الإيرانية". وتابع بن دغر: "ندعم الجهود الأممية وسنواصل جهودنا للقضاء على الانقلاب".

موضوع يهمك أوضح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الحكومة ترفض طرح أي مبادرة بخصوص #الحديدة في لقاء جنيف، ولن تخوض مفاوضات... وزير الخارجية اليمني: لن نخوض مفاوضات حول الحديدة اليمن

وأوضح أن "الحل في اليمن يرتكز على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.. مخرجات الحوار الوطني وضعت مسارا لتصحيح وضع السلطة.. والمبادرة الخليجية ركزت على أن الحل يجب أن يبنى على وحدة اليمن"، معتبراً أن "الإطار العام لأي حل قادم يجب أن يلتزم بالمرجعيات الثلاث". كما شدد على ضرورة "حصر السلاح في يد الدولة والشرعية".

في سياق آخر، اعتبر بن دغر أنه "يجب اتخاذ إجراءات للحد من تدهور الريال اليمني". كما طالب بـ"توحيد التشكيلات العسكرية وفرض القانون في عدن".

من جهته، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أنه "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت البند السابع".