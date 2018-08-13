‏‫الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في حجة

يخوض الجيش اليمني بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن معارك عنيفة مع الحوثيين في مديرية حيران بمحافظة #حجة، حسب ما أفاد به مراسل قناة "العربية".

موضوع يهمك قال مصدر يمني إن ميليشيات الحوثي بدأت بحفر خنادق عسكرية لتطويق ميناء الصليف شمالي غرب الحديدة.وذكر المصدر أن ميليشيات... خنادق حوثية لتطويق ميناء "الصليف" شمال غرب الحديدة اليمن

وأفاد مصدر عسكري لـ"العربية" أن قوات الجيش اليمني بدعم من طيران ومدفعيات التحالف، سيطرت على منطقتي الحراملة وبني فاضل في حجة. كما حرر الجيش اليمني والتحالف مدنيين حاصرتهم الميليشيات الحوثية في حجة.

وإثر المعارك، قُتل عشرات الحوثيين وتم أسر آخرين في عملية عسكرية نفذها الجيش اليمني بدعم التحالف.

وبيّن المصدر أن الحوثيين حاولوا استغلال المدنيين كدروع بشرية، إلا أن الجيش اليمني تمكن من إنقاذ السكّان في عملية تكتيكية نفذت عبر عدة محاور.

وأشار المصدر إلى أن الجيش تمكن من القضاء على عشرات الحوثيين وأسر عنصرين منهم، تبيّن أنهما من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في جبهات المعارك.