تحرير مناطق جديدة في حيران ومواصلة الزحف صوب مركزها

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف، اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة في مديرية #حيران بمحافظة حجة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكد مصدر عسكري، أن الجيش الوطني اليمني يواصل التقدم في مديرية حيران لليوم الثاني على التوالي، حيث تمكنوا اليوم، من تحرير مناطق جديدة ومنها قرى الدنان وآل الزين والخوارية والتي تبعد نحو 4 كلم عن مركز المديرية.

وأضاف أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف #ميليشيات_الحوثي فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر المتنوعة والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولفت إلى أن ارتياحاً واسعاً غمر أهالي القرى التي تم تحريرها من الميليشيات، حيث استقبلوا أبطال الجيش بالترحاب والأغاني الوطنية فرحاً بتخليصهم من جرائم الميليشيات واستبشاراً بعودة الأمان والاستقرار إلى قراهم.

وتواصل قوات الجيش الوطني بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي تقدمها باتجاه مركز مديرية #حيران ومثلث عاهم لاستكمال تحريرهما من ميليشيات الحوثي الانقلابية.