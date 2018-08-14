قوات الشرعية تثبت سيطرتها على مركز الدريهمي في الحديدة

أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على مركز مديرية #الدريهمي في محافظة #الحديدة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأظهرت فيديوهات حديثة المعدات الحربية الثقيلة التي تركتها الميليشيات أثناء فرارها من المعارك في المديرية.

كما أظهرت فيديوهات أخرى قوات الشرعية أثناء تجولها في مركز المديرية.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

في جبهة أخرى، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الجيش اليمني سيطر على مساحات واسعة من محافظة #حجة، وبات على مسافة 5 كيلومترات من مثلث عاهم.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن القوات اليمنية التفت على العناصر الحوثية، ودمرت تحصينات تابعة لها، مشيراً إلى أن الجيش أصبح على مسافة أربعة كيلومترات من مركز مدينة حيران.

وكشف المالكي أن الجيش شن هجوما بدعم من التحالف، ضمن الجهود الرامية لتحرير الساحل الغربي وضمان استمرار الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.