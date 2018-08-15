صعدة.. الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية كتاف

حقق الجيش اليمني، الخميس، تقدماً جديداً في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء 151 مشاة العميد رداد الهاشمي لـ"العربية" إن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في سلسلة جبال وادي الخراشب بكتاف، وتمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في قرية قطيبة.

وأضاف العميد الهاشمي أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر في المعدات القتالية.

والأربعاء، قالت مصادر في الجيش اليمني إن عائلة كاملة قتلت في قرية السادة بمديرية حيران، التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن، إثر قصف الميليشيات للقرية بالأسلحة الثقيلة.

وقال المصدر إن الميليشيات تستهدفُ المدنيين في حجة بطريقة ممنهجة بالتزامن مع الخسائر التي تتلقاها في جبهات القتال وتقدم قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف باتجاه مركز مديرية حيران.

مساحات واسعة من محافظة حجة باتت تحت سيطرة الجيش اليمني.

فالميليشيات تفقد مواقع كانت تحت سيطرتها في المناطق الساحلية من هذه المحافظة شمال غربي اليمن.