وزير الإعلام اليمني: "البعثة الأممية" منحازة للميليشيات

اتهامات جديدة للبعثة الأممية في اليمن، هذه المرة وردت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، الذي أكد أن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، منحازة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وانتقد الإرياني اعتماد بعثة الأمم المتحدة في تقاريرها المتعلقة باليمن على المعلومات المضللة التي يقدمها الانقلابيون دون العودة للحكومة الشرعية، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين بشكل مباشر، سعيا منها إلى استعطاف الرأي العام المحلي والدولي.

وكانت المسؤولة الأممية التي تصر على مواصلة عملها في صنعاء رغم دعوات الحكومة الشرعية لها بالانتقال إلى عدن، قد التقت خلال الأيام الماضية رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، مهدي المشاط، أحد المطلوبين من قبل تحالف دعم الشرعية.

يشار إلى أن دعوات عدة صدرت للمنظمات الدولية بالانتقال من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة للشرعية اليمنية في عدن، وسط اتهامات لهذه الاتهامات بالخضوع لابتزاز وتهديد الميليشيات.