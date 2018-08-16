الجيش اليمني يسيطر على مركز باقم شمال غرب صعدة

قال مصدر عسكري يمني، الخميس، إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من السيطرة على مركز مديرية باقم شمال غربي #صعدة.

وأكد قائد اللواء 102، العميد ياسر الحارثي، أن قوات اللواء ولواء الدعم والإسناد سيطرت على مركز #مديرية_باقم، الواقعة على مسافة تقدر بنحو عشرين كيلومترا إلى الشمال الغربي من ندينة ضحيان مسقط رأس زعيم الميليشيات الانقلابية عبدالملك #الحوثي.

وأضاف أن الجيش شن هجوما عنيفا ومتواصلا على مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة باقم والجبال المحيطة بها منذ أمس الأربعاء، وتكلل الهجوم بالسيطرة على مركز المدينة.

وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية جراء المعارك الدائرة، فيما تقوم قوات الجيش حاليًا بعملية تمشيط داخل شوارع المدينة والجبال المحيطة بها.

وفي وقت سابق، أحكمت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف، الخميس، قبضتها على مديرية حيران في محافظة #حجة، إضافة إلى مثلث عاهم.

وأيضاً سيطر الجيش على الطريق الدولي من حجة والمتجه إلى الحديدة.

إلى ذلك، حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف، عدداً من القرى والمواقع المطلة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، أحد أهم وأكبر الأسواق بمحافظة صعدة.

وأكد قائد لواء العروبة، العميد عبدالكريم السدعي في تصريح له، أن قوات الجيش حررت قرية المجدعة وجبل الوسيعي بمديرية الظاهر المطلة على سوق الملاحيظ.

وأوضح السدعي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة نارياً على سوق الملاحيظ، وذلك بعد أيام من قطع الخط الدولي الذي يعتبر خط الإمداد الرئيسي لعدد من مواقع الميليشيات في مديرية حيدان ومديريات أخرى.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني يستعدون لدخول السوق وتحريره من ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الساعات القادمة.

ويعتبر تحرير سوق الملاحيظ وإعادة نشاطه التجاري أهمية بالغة، تتمثل في موقعه الاستراتيجي واعتباره بوابة لدخول منطقة مران معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

هذا وحقق الجيش اليمني، في وقت سابق، تقدماً جديداً في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء 151 مشاة، العميد رداد الهاشمي لـ"العربية"، إن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في سلسلة جبال وادي الخراشب بكتاف، وتمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في قرية قطيبة.