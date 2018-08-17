وصول الإغاثة السعودية العاجلة لأهالي حيران

وثق مراسل "العربية" لحظات تلقي أهالي مديرية حيران في محافظة حجة اليمنية، الإغاثة العاجلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي وصلت عبر ناقلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعد سيطرة الجيش اليمني على المديرية يوم أمس.

واحتوت الإغاثة العاجلة على سلال غذائية عددها 1150 سلة غذائية، حيث تحتوي كل سلة على السكر والبقوليات والتمر والزيت والملح، وتكفي لـ7 أفراد لمدة شهر، كما تم تقديم 400 خيمة وخزانات مياه وأكياس أرز.

ويعاني أهالي حيران من أزمة صحية وغذائية بسبب انتهاكات الميليشيات لهم عندما كانوا يسيطرون على المديرية، هذا بالإضافة إلى أعداد النازحين الفارين من بطش الحوثيين إلى مناطق الشرعية مما زاد الأمر سوءاً.