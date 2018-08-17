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صمت أممي.. الحوثي يستغل منظمة دولية وينهب مستودعاً 

المصدر: دبي ـ قناة الحدث
عناصر من ميليشيا الحوثي ـ أرشيفية
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أفادت مصادر يمنية في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة بأن ميليشيات الحوثي نهبت كامل مستودع المنظمة الدولية للهجرة، الواقع في مدرسة معاذ بن جبل.

وبقيت الميليشيات متحصنة في الموقع، مستغلة أنه يقع ضمن نقاط عدم الاستهداف لدى التحالف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحصن فيها الميليشيات بالأماكن المحظورة والمحمية بالقانون الدولي، وسط صمت المنظمة الأممية وغيرها من المنظمات الأخرى على هذه الاختراقات من المليشيات للقانون الدولي والإنساني والمتمثلة في نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية واستخدام المدارس كأماكن تحميها من قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف.

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