أهالي الحديدة يستنكرون صمت منظمة الهجرة عن أعمال الحوثي

‏أفادت مصادر محلية يمنية في مديرية #الدريهمي بمحافظة #الحديدة لـ"العربية" بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية، قامت بنهب كامل مستودع #المنظمة_الدولية_للهجرة (international Organization for Migration) الواقع بمدرسة معاذ بن جبل في مديرية الدريهمي، حيث قامت الميليشيات باقتحام المستودع تحت تهديد السلاح، ونهب كامل محتوياته من المواد الغذائية والتي تزيد عن (1160) حزمة غذائية تكفي لآلاف المحتاجين.

وأفادت المصادر أن الميليشيات أفرغت كامل المحتويات وحولته مقراً لها، كونه ضمن نقاط عدم الاستهداف لدى #التحالف والمحمي بالقانون الدولي.

واستنكر بعض أعيان الدريهمي صمت منظمة الهجرة الدولية والمنظمات الأخرى في عدم إظهار هذه الاختراقات من الميليشيات الحوثية للقانون الدولي والإنساني، المتمثلة في نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية واستخدام الميليشيات الحوثية للمدارس مكاناً يحميها من قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف.