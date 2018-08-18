الحكومة تبدأ بدفع رواتب الموظفين بمناطق الحديدة المحررة

بدأت الحكومة الشرعية اليمنية بدفع رواتب الموظفين العموميين في مديريات محافظة #الحديدة التي تم تحريريها والمديريات التي هي قيد التحرير، وذلك للمرة الأولى منذ أن أوقفت الميليشيات دفع الرواتب قبل أكثر من عام ونصف العام.

موضوع يهمك أفادت مصادر يمنية في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة بأن ميليشيات الحوثي نهبت كامل مستودع المنظمة الدولية للهجرة، الواقع... صمت أممي.. الحوثي يستغل منظمة دولية وينهب مستودعاً اليمن

وأوضح وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة أن الحكومة الشرعية وبتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت بدفع رواتب الموظفين في مديريات الخوخه وحيس والدريهمي والحوك والميناء والحالي. وأضاف القديمي أنه يجري حالياً التحضير لدفع الرواتب في مديرية التحيتا.

كما وعد بصرف رواتب أكاديميي وموظفي جامعة الحديدة، حيث تم الاتفاق مع "مصرف الكريمي" للبدء بدفع راتبي شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

واعتبر الوكيل القديمي أن دفع الرواتب "سيغير من حياة كافة الموظفين"، خصوصاً بعد أن حرمتهم ميليشيات الحوثي من حقوقهم المشروعة.