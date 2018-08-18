اليمن.. عملية عسكرية واسعة في البيضاء بدعم من التحالف

شن الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة، صباح السبت، في محوري قانية وفضحة بمحافظة #البيضاء وسط البلاد، تحت غطاء جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية، وفق مصادر محلية في المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش خلال ساعات الصباح من تحرير مواقع الخدار السود بجبهة قانية، ومواقع لشاه والجزع وباحواص واشعاب الوعل بجبهة فضحة، وتتقدم نحو ظهر البياض.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف شنت أكثر من 8 غارات وأحرقت آليات ومعدات حربية لميليشيات الحوثي في منطقة اليسبل بقانية.

من جهة أخرى، استهدفت طائرات التحالف بأربع غارات معسكر الفريجة، الواقع في منطقة شعب بمديرية #أرحب، و8 غارات مخابئ أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة الغرزة بمديرية #همدان شمال العاصمة #صنعاء.



وفي محافظة عمران، استهدفت طائرات التحالف معسكراً تدريبياً ومخابئ منصات صواريخ للميليشيات في جبل المسلوق الواقع بمديرية حرف سفيان على الحدود مع محافظة صعدة.



وتأتي هذا الغارات بعد ساعات على إعلان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الانقلابيين أطلقوا صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي السعودية من محافظة عمران.