تقدم جديد للجيش اليمني بالملاجم.. و"ضربة موجعة" للحوثي

حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف، السبت، تقدماً جديداً في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكد قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، في تصريح له، أن الجيش الوطني تمكن من تحرير جبال الفضحتين وجبال القرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض، موضحاً أن المساحة التي جرى تحريرها، اليوم، على امتداد الجبهة من ناطع إلى منطقة دير التابعة لمديرية الملاجم، تقدر بنحو 60 كلم مربع.

وأضاف اللواء بحيبح أن قوات الجيش في طريقها إلى "مفرق البياض" وبوصولها إلى هذه المنطقة ستتمكن من تحرير منطقة عفار الاستراتيجية، لافتاً إلى أن "ميليشيات الحوثي في حالة انهيار كبير ولم تصمد أمام ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية".

وجدد قائد محور بيحان دعوته لأبناء محافظة البيضاء بالانضمام إلى صفوف الجيش الوطني والعودة إلى حضن الشرعية الدستورية، والمشاركة الفاعلة في استكمال تحرر المحافظة من ميليشيات الحوثي، وتخليص المواطنين من جرائمها.

وثمن اللواء بحيبح دعم التحالف بقيادة السعودية وقيادة القوات المشتركة ودورها في إسناد قوات الجيش الوطني في معركته ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

من جانبه، أكد قائد اللواء 19 مشاه العميد الركن علي صالح الكليبي، أن ميليشيات الحوثي تلقت اليوم ضربة موجعة بتحرير هذه المواقع الاستراتيجية وبالأخص جبال "الفضحتين" والتي تعد حاجز الصد الأول للميليشيات وطرق إمدادها.

ولفت العميد الكليبي إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم بثبات نحو تحرير بقية المناطق، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية جراء الهزائم المتتالية.