اعتذار أممي لوصف ميليشيات الحوثي بمسؤولين حكوميين

اعتذر #صندوق_الأمم_المتحدة_للسكان، السبت، رسميا للحكومة اليمنية عن رسالته الإخبارية الصادرة شهر يوليو المنصرم والتي تضمن فحواها مشاركة المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لدى اليمن مع مسؤولين من قيادة #ميليشيا_الحوثي ووصفتهم الرسالة بمسؤولين حكوميين.

وسلّمت المندوبية الدائمة لليمن السبت بالأمم المتحدة #رسالة_الاعتذار من الصندوق والتي أقر فيها بوقوع الخطأ مع تأكيد الصندوق أنه خاطب المكتب الإقليمي بتصحيح ذلك في النسخة الإلكترونية للرسالة الإخبارية.

وتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا ومؤكدا أن الصندوق لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية وبالتزامه الكامل بالقرارات الدولية.

وكانت مندوبية اليمن قد بعثت رسالة احتجاج شديدة اللهجة بتاريخ 9 أغسطس الجاري إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان طالبته فيها بالاعتذار وتصحيح الخطأ والامتناع عن التعامل مع الميليشيات الانقلابية باعتبار ذلك تجاوزا للقوانين والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.