التحالف يدمر منظومة صواريخ سام-6 حوثية بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منظومة صواريخ سام-6 للحوثيين في صنعاء، محذراً من خطورة إطلاق هذه الصواريخ على الملاحة وطائرات الإغاثة.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الشرعية اليمنية تقدمها في محافظة البيضاء بدعم من غارات التحالف، حيث حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف تقدماً جديداً في مديرية الملاجم بعد معارك عنيفة، تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

في غضون ذلك دعت قيادات عسكرية أبناء محافظة البيضاء للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني والمشاركة الفاعلة في استكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي.

الجيش الوطني استعاد جبال الفضحتين وجبال القرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض وهي مساحة تقدر بنحو 60 كم مربع.

قوات الجيش توجهت إلى "مفرق البياض" لاستعادة منطقة عفار الاستراتيجية مستغلة في ذلك تراجع ميليشيات الحوثي.