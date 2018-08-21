الجيش اليمني يتقدم في مديرية السوادية في البيضاء

قُتل أكثر من 23 من ميليشيات الحوثي وأُسِر آخرون في المعارك بمديرية #السوادية بمحافظة #البيضاء.

وذكر الجيش اليمني على موقعه أنه شنَّ هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي في كل من خدار والشبكة واليسبل، تمكن خلاله من إحكام السيطرة على عديد من المواقع.

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وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت عشرات من جثث قتلاها ملقاة في شعاب وجبال المنطقة.

وأكد أنه أعطب عدة عربات عسكرية للحوثيين، وغنم أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر، مضيفاً أن المعارك ما زالت مستمرة وأن خسائر الميليشيات في تزايد.

يأتي هذا بعد تقدم الجيش اليمني في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.

في سياق آخر، حقق الجيش اليمني في جبهة تعز، وتحت غطاء جوي من تحالف دعم الشرعية، تقدماً استرتيجياً جنوب شرقي المدينة، حيث تمكن من تحرير عزلة حوامرة عقب عملية خاطفة استعاد خلالها أسلحة ومعدات ثقيلة كانت بحوزة الانقلابيين.

وعلى جبهة الساحل الغربي، أعلنت وسائل إعلام تابعة للميليشيات أن الانقلابيين حشدوا وبشكل غير مسبوق إلى جبهات الساحل الغربي مقاتلين من مختلف الجبهات، استجابةً لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي استعداداً لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل خلال اليومين المقبلين.

ومع اشتداد وطأة المعارك على أكثر من محور، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المعركة ضد ‏الميليشيات شارفت على نهايتها، وباتت على أبواب "تحقيق النصر الكبير"، مشدداً على أن السلام لن يتحقق إلا بنهاية الانقلاب والعودة للمسار السياسي.