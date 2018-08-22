الجيش اليمني يشن هجوماً على مران معقل زعيم الحوثيين

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، هجوماً عنيفاً على مواقع وتحصينات المتمردين في منطقة مران بصعدة معقل زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات ضخمة في الجيش الوطني تخوض معارك ضارية في "مران" من أربعة محاور، وتمكنت من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية، حيث حررت عدة أودية وجبال في أسفل مران بلغت عشرات الكليومترات تكبد فيها الانقلابيون خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي معارك مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، قُتل أكثر من 23 من ميليشيات الحوثي وأُسِر آخرون.

وذكر الجيش اليمني على موقعه أنه شنَّ هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيا الحوثي في كل من خدار والشبكة واليسبل، تمكن خلاله من إحكام السيطرة على العديد من المواقع.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تركت عشرات من جثث قتلاها ملقاة في شعاب وجبال المنطقة.

وأكد أنه أعطب عدة عربات عسكرية للحوثيين، وغنم أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر، مضيفاً أن المعارك ما زالت مستمرة وأن خسائر الميليشيات في تزايد.