القوات السعودية تستهدف زورقا حوثيا كان متجها نحو الحدود

أكد مراسل "العربية"، الخميس، أن القوات السعودية المشتركة قصفت زورقاً مفخخاً تابعاً لميليشيات الحوثي الانقلابية قبالة منطقة جازان كان موجهاً نحو السعودية.

وأضاف مراسل "العربية" أن قوات حرس الحدود البحرية في جازان تمكنت من اعتراض وتدمير الزورق التابع للميليشيات الحوثية الذي كان يحمل موادَ متفجرة، وكان مُسيّراً عن بُعد وينطلق بسرعة كبيرة باتجاه الحدود السعودية.

يذكر أن القوات الجوية السعودية، اعترضت مساء الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت، مساء السبت، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران.

وتلجأ ميليشيات الحوثي، لاستهداف الحدود السعودية بالصواريخ في محاولة للتغطية على خسائرها أمام تقدم الجيش الوطني باليمن، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.