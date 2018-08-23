ضبط شحنة مواد متفجرة في طريقها إلى الحوثي بالحديدة

ضبطت قوات خفر السواحل التابعة للجيش الوطني في البحر الأحمر، مساء الأربعاء، قارب صيد يحمل 273 برميلاً من مادة البارود قادمة من ميناء زيلع الصومالي، كانت في طريقها إلى الحديدة للميليشيات الحوثية لاستخدامها في عملياتها العسكرية.

وقال قائد عسكري إنه تم اعتراض قارب جرى الاشتباه به، وأثناء تفتيشه وجد فيه براميل تحوي مادة البارود، مشيراً إلى أن القارب كان قادماً من ميناء زيلع الصومالي في طريقه إلى الحوثيين بالحديدة، حسب اعترافات طاقم القارب الذي تم ضبطه.

كما أكد القائد العسكري أنه تم مصادرة المتفجرات.

من جهة أخرى، قصفت القوات السعودية المشتركة زورقاً مفخخاً تابعاً للانقلابيين قبالة منطقة #جازان كان موجهاً نحو السعودية، وفق مراسل "العربية".

كذلك تمكنت قوات حرس الحدود البحرية في جازان من اعتراض وتدمير الزورق التابع للميليشيات، الذي كان يحمل مواد متفجرة، وكان مُسيّراً عن بُعد وينطلق بسرعة كبيرة باتجاه الحدود السعودية.