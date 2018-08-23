مقتل قيادي حوثي بحجة والميليشيات تنهب منظومات اتصالات

قُتل القيادي الحوثي، محمد الأكوع، وعدد من مرافقيه، الأربعاء، بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن على محافظة حجة.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن القيادي الحوثي البارز، محمد حسن حداد الأكوع، قُتل مع 20 قيادياً آخرين بغارة جوية لمقاتلات التحالف، استهدفتهم أثناء اجتماع لهم عصر الأربعاء في منزل المذكور في منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة.

وتتواجد قيادات حوثية كبيرة في مديرية عبس بقيادة ما يسمى "قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابع للحوثيين"، بعد تحرير مركز مديرية حيران في حجة، من قبل قوات الجيش الوطني الأسبوع الماضي.

كما تتواجد قيادات حوثية كبيرة في مديرية عبس، بقيادة ما يسمى "قائد المنطقة الخامسة التابع للحوثيين" بعد تحرير مركز مديرية حيران من قبل قوات الجيش الوطني الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، كشفت مصادر استخباراتية عن حصول الحوثيين على منظومات اتصالات حديثة وأجهزة لاسلكية من منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وذكرت مواقع يمنية أن الأجهزة تابعة لمنظمة تعمل في المجال الإغاثي، ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي، وقامت الميليشيات بمصادرتها واستخدامها لصالحها الخاص.

ولم تقم المنظمة برفع أي شكوى.