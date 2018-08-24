مقتل أطفال بصاروخ أطلقه الحوثيون على الدريهمي بالحديدة

أفادت وكالة سبأ اليمنية، الجمعة، بمقتل وجرح أطفال بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي على الدريهمي بالحديدة.

وقال مصدر محلي إن الصاروخ سقط وسط جمع من الأطفال كانوا يلعبون في إحدى ساحات قرية الغليفقة المحررة حديثا من أيدي الميليشيات، بعد عودتهم إليها مؤخرا عقب سنوات من النزوح، ما تسبب بمجزرة مروّعة.

وفي محافظة البيضاء، قالت مصادر يمنية إن نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي تمارس تعسفات بحق مئات الأسر أثناء مرورها على تلك النقاط في مناطق مدينة رداع.

وقال شهود عيان إن الميليشيات في نقاط مدينة رداع بمحافظة البيضاء تحتجز مئات الأسر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتمنعهم من الوصول إلى صنعاء أو الوصول إلى حضرموت وشبوة ومأرب ومحافظات أخرى لقضاء إجازة العيد.

كما أوقفت باصات النقل الجماعي، والتي تقل المئات من المواطنين والنساء والأطفال في نقاطها المسلحة، وباشرت بتوقيفهم عدة ساعات، حيث بات التنقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مخاطرة تؤدي في كثير من الأحيان للحجز والاختطاف التعسفي ومصادرة ممتلكات وأموال المسافرين.

ويقول مسافرون إنهم يتعرضون منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف متكرر وتفتيش دقيق يشمل أغراضهم الخاصة وهواتفهم في عشرات النقاط من صنعاء مروراً بذمار وحتى نقطة تدعى باسم مشرفها "أبو هاشم" سيئة الصيت في البيضاء.