مقتل علي باذلي أحد مؤسسي ميليشيات الحوثي بهجوم في صعدة

قتل أربعة من قيادات ميليشيات الحوثي، يوم الجمعة، في محافظة صعدة باليمن، معقل الميليشيات، أحدهم مقرب من زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

ووفقًا لموقع "الجيش الوطني"، فإن القيادي الحوثي والمقرب من زعيم المتمردين وأحد مؤسسي الميليشيات، المدعو علي حسين شيبة باذلي، لقي مصرعه إثر استهدافه بمدفعية الجيش في المعارك الدائرة في منطقة مران معقل الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأضاف أن ثلاثة قيادات حوثية أخرى قتلت في تلك المواجهات الدائرة في منطقة مران، منذ الثلاثاء الماضي، وهم جابر حسين أبو لحي، واثنان من المشرفين الحوثيين (يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه).