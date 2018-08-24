مقتل 13 حوثياً في الملاجم.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة

قُتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون في معارك عنيفة اندلعت، الجمعة، بين الجيش اليمني من جهة، وبين الانقلابيين من جهة أخرى، في جبهة الملاجم شمال محافظة البيضاء.

وأكد مصدر عسكري أن المعارك اندلعت، صباح الجمعة، إثر محاولة مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في مفرق البياض بجبهة الملاجم، ما أسفر عن مقتل 13 حوثياً وجرح العشرات، ولا تزال جثث عناصر الميليشيات مرمية في شعاب المنطقة.

كذلك استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين ودمرت طاقماً، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنه، إضافة إلى تدمير مخزناً للأسلحة، وفق المصدر.

وفي وقت سابق، قتل القيادي الحوثي عبدالله محمد علي الديلمي، بغارة لمقاتلات التحالف في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.

كما أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل عدد من القيادات الميدانية الحوثية بجبهات عدة، منها الدريهمي قرب الحديدة، والجوف، حيث قُتل أركان محور ورئيس عمليات الساحل الغربي ومعه قيادات حوثية أخرى. واستهدفت مقاتلات التحالف موقعاً لهم في جبهة ساقية بمديرية المصلوب.