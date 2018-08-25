اليمن.. مقتل مسؤول لواء المظلات بميليشيا الحوثي في مران

أكد مصدر عسكري يمني لـ"العربية " أن الجيش اليمني تمكن من قتل قياديين حوثيين في معارك خاضها السبت في محافظة صعدة.

وأفاد المصدر العسكري بأن لواء العروبة في الجيش اليمني خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة مران، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي أحمد جبران يتيم قائد لواء المظلات، والقيادي جابر جبران جحيز ومعهما العشرات من العناصر الحوثية.

والجمعة، قتل أربعة من قيادات ميليشيات الحوثي، في محافظة صعدة باليمن، معقل الميليشيات، أحدهم مقرب من زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

ووفقًا لموقع "الجيش الوطني"، فإن القيادي الحوثي والمقرب من زعيم المتمردين وأحد مؤسسي الميليشيات، المدعو علي حسين شيبة باذلي، لقي مصرعه إثر استهدافه بمدفعية الجيش في المعارك الدائرة في منطقة مران معقل الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأضاف أن ثلاثة قيادات حوثية أخرى قتلت في تلك المواجهات الدائرة في منطقة مران، منذ الثلاثاء الماضي، وهم جابر حسين أبو لحي، واثنان من المشرفين الحوثيين (يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه).