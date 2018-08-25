مشايخ حجة يؤكدون على مساندة الشرعية ضد الحوثيين

التقى قائد القوات السعودية المشتركة الفريق ركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مشايخ حجة في مؤتمرهم الأول على أرض محافظة #حجة وهنئهم بنجاح انعقاد المؤتمر. وأكد المشايخ على مساندة الشرعية اليمنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وعقد مشايخ وأعيان محافظة حجة اليمنية مؤتمرهم الأول على أرض محافظة حجة بعد تحقيق عدد من الانتصارات ومنها تحرير مديرية ميدي وعدد من المديرات التابعة لها بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ومشاركة أكثر من "300" من مشايخ المحافظة.

وأكد كل من محافظ حجة، ووكيل المحافظ ناصر دعقين، والشيخ محمد صبار الجماعي شيخ مشايخ مديرية حرض في كلمات لهم على أهمية المؤتمر في حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين، والوقوف مع الشرعية اليمنية في وجه الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وطالب مشايخ حجة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان القيام بدوره في طرد #الميليشيات_الحوثية، وتوفير الأمن والسلام والطمأنينة للشعب اليمني.

وقدم المشايخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده و #التحالف_العربي بقيادة السعودية، وأشادوا بدور قوات التحالف في دعم الشعب اليمني في مواجهة الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران.

وشدد مشايخ حجة على عدم السماح لميليشيات الحوثي بتحويل البلاد إلى قاعدة لتنفيذ المخطط والأجندة الإيرانية ضد #اليمن والمملكة ودول الجوار .

مشايخ حجة مع الشرعية وضد الحوثيين

وأكد البيان الختامي لمؤتمر مشايخ حجة على الموقف الثابت لقبائل حجة ووقوفهم صفاً واحداً مع شرعية الدولة اليمنية برئاسة رئيس الجمهورية.

وشدد البيان على أن محافظة حجة جزء من اليمن، ولا يمكن تصنيفها على أي أساس طائفي أو عنصري.

وذكر أن اليمن كان ولا يزال وسيظل عربيا وأن الفكر الإيراني دخيل على المحافظة.

وحث البيان جميع القبائل اليمنية على عدم الزج بأبنائهم في الحرب الحوثية الخاسرة.

واستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالمملكة بالصواريخ والمقذوفات، موضحا أن هذه الأعمال العدائية لا تمثل إلا الحوثيين والنظام الإيراني الذي يدعمهم.

ودعا إلى تشكيل لجنة "سياسية إعلامية حقوقية" من مشايخ قبائل المحافظة، تقوم بواجبها في هذه المجالات الثلاثة، مع توجيه الشكر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة على دعمها ومساندتها وموقفها المشرف مع أبناء الشعب اليمني.

من جانب آخر، قام أعضاء وفد قبائل مشايخ محافظة حجة بزيارة ميدانية لمديرية ميدي المحررة ومحافظاتها شملت ميدان الأمل والكورنيش ومرسى الصيادين وعدداً من المواقع، والوقوف على الدمار الذي ألحقته الميليشيات بمديرية #ميدي، ومشاهدة ما قدمته قوات الشرعية والجيش اليمني من أعمال بطولية وتضحيات وما حققته من إنجازات بدعم من قوات التحالف، نتج عنها طرد ودحر الحوثيين من المديرية.