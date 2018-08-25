الجيش اليمني يحرر جبالاً استراتيجية في تعز

أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة وقائد جبهة حمالة في #تعز ، العميد محمد فريد، السبت أن الجيش اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية، تمكن من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظه تعز.

وأوضح فريد أن قوات الجيش والمقاومة شنوا هجوما عنيفاً على مواقع الميليشيات الحوثية شمال #الشريجة وتمكنوا من تحرير جبل #إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري.

إلى ذلك، أوضح أن استعادة تلك المواقع ستساهم في تأمين الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والسحي بالخط العام، التي تعتبر مغلقة منذ أكثر من أربعة أعوام، كما ستمكن قوات الجيش من تأمين الخط العام الرابط بين الشريجة الراهدة بتعز، ما يسهل التقدم الميداني.

ولفت قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة على بعد 5 كلم من الراهدة باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم شمال الخط العام.