اليمن.. المقاومة تصفي قيادات للحوثيين في الحديدة

أعلنت قوات المقاومة المشتركة اليمنية عن مقتل عدد من قيادات ميليشيات #الحوثي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأكد بيان صادر عن " #ألوية_العمالقة"، مقتل حسين عباد الراجحي، مسؤول التعبئة والحشد في ميليشيات الحوثي، ومحمد محمد الوشلي، مرشد ثقافي للميليشيات.

وأشار البيان إلى مصرع القيادي #فضل_شرف، الذي تدرب على يد خبراء لبنانيين في صعدة عام 2014، وكان يخضع مباشرة لقائد حرس زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي.

وذكرت "ألوية العمالقة" أن شرف كان قائداً لإحدى السرايا قبل تصفيته على أيدي قوات "العمالقة"، كما قُتل إلى جانبه 7 من أفراده.