اليمن يطالب مجلس الأمن بالتحقيق في تدخلات حزب الله

وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن طالبته فيها بالتحقيق في تدخلات ميليشيا حزب الله في اليمن.

وأوضحت الحكومة اليمنية في الرسالة أن ميليشيات الحوثي تخضع لتوجيه من ميليشيا حزب الله بهدف عرقلة مفاوضات جنيف المرتقبة في السادس من سبتمبر برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة التي قدمها المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عوض بن مبارك، إلى خطاب حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله في التاسع والعشرين من يونيو الماضي الذي أعلن فيه أنه ومليشياته يتمنون القتال في اليمن إلى جانب مليشيات الحوثي.