قيادي بـ"المؤتمر": هذه ظروف اعتقال الحوثي لأبناء صالح

كشف قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كان قد تمكن من الإفلات من قبضة الحوثيين، عن المكان والظروف التي يعيش فيها أبناء الرئيس السابق علي عبدالله صالح في سجون الحوثيين.

13

ذلك هو شرح مختصر مع بعض التعليقات عن قصة زيارتي للسجناء المختطفين في سجون الحوثي بصنعاء ، من أبناء وأقارب الشهيد صالح رحمه الله ..

وسؤالي في التغريده الاخيرة موجه للجميع في الداخل والخارج ولكل الفعاليات والمهتمين وكل المنظمات والانظمة ... — عبدالرحمن صالح معزب (@maazeb1) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وقال عبدالرحمن معزب، عضو الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر في تغريدة له على "تويتر"، إن الحوثيين يعاملون أبناء صالح معاملة سيئة، مشيراً إلى أن الحوثيين غدروا بصالح في منزله وهو حليفهم، ووضعوا أولاده أسرى في بدروم لا تدخله الشمس، والكاميرات على مدار الساعة تصور.

وأشار إلى أن الحوثيين يبقون الأسرى في سراديب من دون نوافذ وأمامهم شاشة تلفاز كلها قنوات شيعية إيرانية وعراقية.

وأكد في معرض حديثه عن عدم رضى الأسرى من الوضع الذي هم فيه.

ودعا معزب المنظمات الدولية والمبعوث الأممي والحكومة الشرعية وقيادات المؤتمر إلى بذل الجهود من أجل إطلاق سراحهم وجميع أسرى الوطن من سجون الحوثيين.