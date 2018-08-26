ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر في قياداتها الميدانية بحجة

أفادت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة بمحافظة #حجة الحدودية أن قياديين من #ميليشيات_الحوثي قتلا خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حيران.

وقتل القياديان العميد عبدالوهاب محمد الحسام والقاضي صلاح مسعد خموسي في معارك بين الجيش اليمني والانقلابيين، وفق المصادر.

يشار إلى أن خموسي كان يعمل مشرفاً للميليشيات في مديرية المحابشة.

من جانبه، أكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني، بدعم من التحالف، قتل أكثر من 200 عنصر حوثي خلال 3 أيام حشدتهم الميليشيات من محافظة حجة. كما تمكن طيران التحالف من تدمير 18 موقعاً لآليات ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين.

من جهة أخرى، تمكن الجيش اليمني، السبت بدعم من التحالف، من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأكد مصدر عسكري في التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة في الجيش اليمني أن الفرق البحرية العسكرية تمكنت من العثور على 6 ألغام بحرية قرب مرسى حبل في محافظة حجة، وقامت بتفجيرها رغم محاولة الحوثيين إخفاءها بعد مترين في عمق البحر.

ويحاول الحوثيون تعطيل الملاحة في البحر الأحمر من خلال محاولات زرع الألغام التي تهدد الملاحة الدولية.