التحالف يدك معسكرا لكتيبة التدخل السريع الحوثية بخولان

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية استهدفت معسكراً لميليشيات الحوثي جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً للميليشيات في مديرية خولان، تتواجد به ما تسمى بـ"كتيبة التدخل السريع".

وأكدت المصادر أنه شوهدت أطقم الميليشيات عقب الغارة وهي تقوم بنقل عشرات الجثث والمصابين من المعسكر إلى مستشفيات العاصمة.

ولفتت المصادر، أن كتيبة "التدخل السريع" التابعة لمليشيات الحوثي كانت على وشك التخرج وإرسالها للمشاركة في القتال بجبهة الساحل الغربي بعد تدريب عالٍ خلال ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر أن الميليشيات الحوثية تلقت ضربة قاصمة بتكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، تسببت بحالة من الارتباك والإحباط في أوساط عناصرها وسط تعتيم حوثي تام.