الجيش اليمني يستعيد ثاني مناطق مديرية ماوية في تعز

تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة مواقع استراتيجية في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأكد مصدر عسكري ميداني أن وحدات من الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية ماوية، وصولاً إلى تحرير منطقة الهشم ثاني مناطق المديرية، وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقة كرش جنوباً وماوية شمالاً.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن خسائر مادية في صفوف الميليشيات، إلى جانب سقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم فارين إلى الناحية الجنوبية لمديرية ماوية.

ولفت المصدر إلى أن تحرير منطقة "الهشم" جاء في إطار عملية عسكرية تهدف لتحرير مديرية ماوية بالكامل، مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وانهيار كبير في صفوف الميليشيات.