ميليشيا الحوثي تحاصر أهالي الخربة بذمار وتختطف 60 منهم

اختطفت ميليشيا الحوثي العشرات من أبناء قرية الخربة بمديرية جهران التابعة لمحافظة ذمار، بعد يوم من اشتباكات مع الأهالي وفرضها حصاراً مطبقاً على القرية المذكورة.

وأكدت مصادر قبلية أن مجاميع من ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 60 مواطناً من أهالي القرية، بعد أن فرضت حصاراً شديداً على قريتهم.

وأضافت المصادر أن الميليشيات اعتقلت المواطنين كرهائن وزجت بهم في السجن المركزي بذمار، وتقوم بالتحقيق معهم في أسلوب استبدادي.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا مازالت تطارد الأهالي وتقوم باعتقال الداخل والخارج إلى قرية الخربة بالمديرية ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أن محافظ الميليشيا بذمار، المدعو محمد حسين المقدشي، حضر إلى بيت الشيخ أحمد علي قاسم صلاح وألزمه بتسليم من أسماهم بـ"المطلوبين والقتلة" ما لم يتم إيداعه بدلهم، وحدد له مهلة 24 ساعة.

وكانت اندلعت اشتباكات، السبت، بين قبليين من أهالي قرية الخربة بجهران وعناصر ميليشيا الحوثي عقب محاولة الأخيرة اقتحام قرية الخربة مخلفة قتيلاً وجرح 9 آخرين، في صفوف المليشيات الحوثية وإعطاب طقمين تابعين لها.