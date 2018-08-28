غارات تستهدف مواقع الحوثي بمطار صنعاء وقاعدة الديلمي

قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، الاثنين، إن طيران تحالف دعم الشرعية باليمن شن حتى الآن سلسلة غارات بلغت أكثر من 8 غارات على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي ومناطق أخرى شمال العاصمة، مشيرة إلى أن دوي انفجارات سُمعت وبشكل عنيف وغير مسبوق في المناطق المستهدفة، وسط تحليق متواصل ومستمر وعلى مستوى منخفض للطيران فوق سماء العاصمة.

يأتي ذلك فيما حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش حررت منطقة الهشم ثاني مناطق المديرية ومحيطها بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار، وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقة كرش جنوباً وماوية شمالاً.

المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية، ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة التي كانت في حوزة المليشيات.