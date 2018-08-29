الحكومة اليمنية تدين منع الحوثي وصول المساعدات للحديدة

دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، عبدالرقيب فتح، بشدة منع ميليشيات الحوثي للمنظمات الإغاثية الأممية الدولية من إيصال المساعدات الإغاثية وتوزيعها في مديريات الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضح فتح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هذه الإجراءات إرهابية ومخالفة للقانون الدولي والإنساني.

يأتي ذلك فيما شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج وفي الراهدة جنوبي شرق تعز.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني حررت مفرق السحي وتلتي العصيدة والمدورة وكافة المرتفعات المطلة على خط الشريجة الراهدة، وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات.