تعزيزات عسكرية سعودية تنضم للتحالف في حجة باليمن

دفعت السعودية بتعزيزات عسكرية إلى تحالف دعم الشرعية في #اليمن لمساندة الجيش اليمني فى معاركه ضد الحوثيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة العسكرية اشتملت على آليات ومدرعات وفرق هندسية لكشف الألغام ومئات الجنود.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية دفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إلى مديريتي عبس ومستبا في محافظة حجة، بعد أن طردتها قوات الجيش الوطني اليمني من مركز مديرية حيران المجاورة.

وخسرت الميليشيات الحوثية العديد من القيادات في مديرية حيران منهم العميد عبدالوهاب محمد الحسام والقاضي صلاح مسعد خموسي في معارك بين الجيش اليمني والانقلابيين، وفق المصادر.

يشار إلى أن خموسي كان يعمل مشرفاً للميليشيات في مديرية المحابشة.

من جانبه، أكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني، بدعم من التحالف، قتل أكثر من 200 عنصر حوثي خلال 3 أيام حشدتهم الميليشيات من محافظة حجة. كما تمكن طيران التحالف من تدمير 18 موقعاً لآليات ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين.