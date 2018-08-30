البحرية الأميركية تضبط أسلحة مهربة للحوثيين في خليج عدن

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بأن البحرية الأميركية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشينكوف في قارب بخليج عدن.

وأضاف المسؤول الأميركي أن القارب احتجز في منطقة شهدت سابقا عمليات تهريب أسلحة للحوثيين. مشيرا إلى أنه جرى تحميل الأسلحة المصادرة على متن المدمرة "يو أس أس جايسون دونام".

يأتي هذا في حين استهدفت ميليشيا الحوثي شاحنة إغاثية تابعة للصليب الأحمر قرب مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

فيما دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، عبدالرقيب فتح، بشدة منع ميليشيات الحوثي للمنظمات الإغاثية الأممية الدولية من إيصال المساعدات الإغاثية وتوزيعها في مديريات الدريهمي والتحيتا بمحافظة الحديدة.