اليمن.. مقتل 12 حوثياً بمعارك جبهة قانية في البيضاء

خاضت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت، صباح اليوم، التسلل إلى مواقع للجيش في جبهة قانية، إلا أن الجيش الوطني أفشل المحاولة وتمكن من قتل أكثر من (12) عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار.

وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي، وأسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات.