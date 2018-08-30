اليمن.. مقتل 3 قيادات حوثية في جبهة مران بصعدة

أكد مصدر عسكري يمني، الخميس، مقتل 3 من قيادات ميليشيات الحوثي في معارك خاضها الجيش اليمني في جبهة مران جنوب غرب محافظة صعدة.

وأكد المصدر، أن ثلاثة قادة حوثيين هم "أحمد يحيى النعماني وصلاح محمد جعدار وصلاح محمد علي بداش" لقوا مصرعهم أثناء اشتباكات مع لواء العروبة في الجيش اليمني بجبهة مران.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية ومقاتلات التحالف، قصفت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة لهم.

هذا وواصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهات محافظة صعدة المختلفة، وسط معارك ضارية استعاد فيها السيطرة على مواقع في مديريات الظاهر وورازح وبكيل المير.

إلى ذلك ذكرت مصادر عسكرية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، أن أكثر من 200 عنصر حوثي لقوا مصرعهم كما أصيب عشرات آخرون، خلال مواجهات الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن كانت الميليشيا قد حشدتهم في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش الوطني في محور حجة بعد أن استعاد السيطرة على مديرية حيران والتقدم باتجاه مديرية عبس.

وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية تمكن من تدمير آليات ومنصات صواريخ تابعة للمليشيات كما تمكن طيران التحالف من تدمير 18 موقعا للميليشيات.