اليمن.. الشرعية تحرر كامل مديرية الظاهر في صعدة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مديرية الظاهر شمال غرب محافظة صعدة، بالكامل بعد عملية عسكرية واسعة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.

وأكد مصدر عسكري في لواء العروبة بقيادة اللواء عبدالكريم السدعي، أن الجيش مسنود بقوات من التحالف، استكمل تحرير مديرية الظاهر بالكامل، وذلك بعد أن حرر مناطق (الكحلا، نقيل بن حارث، المجرن، طيبان، جزاع، الخلبة، قمامة).

وذكر المصدر بأن قوات الجيش دحرت الميليشيات باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح، وسط تهاو متسارع في صفوف الميليشيات.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد الميليشيات في المنطقة المدعو "أبو ضياء" الذي لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه، والمشرف في الميليشيات المدعو حسن علي حسن.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش استكملت المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية "قطع رأس الأفعى" بنجاح، والتي انتهت بحصار معقل الميليشيات وزعيمها المتمرد استعدادا لاقتحام مخبئه.