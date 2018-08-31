اليمن.. الكوليرا يطل من جديد والأمطار "تزيد الطين بلة"

حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس من أن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشي #الكوليرا ، مشيراً إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الأمطار الحالية في اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة.

وتابع "في الشهرين الماضيين، ازدادت أعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ نيسان/إبريل 2017، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,1 مليون حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض" في اليمن.

وقال المتحدث "بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 ألف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 إلا أن تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو إلى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء".

وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة.

ومطلع آب/أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث "موجة كبيرة" جديدة من حالات الكوليرا.