تفاصيل إحباط بحرية أميركا تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن ضبطها أكثر من ألف قطعة سلاح على متن قارب مهرب في خليج عدن.. فيما وجهت الحكومة الشرعية اتهامها لإيران بالاستمرار في تهريبها للسلاح للميليشيات الحوثية ودعمهم عسكرياً في خرق صريح وواضح للقرارات الأممية.

وأعاد توقيف هاذين القاربين للسطح ملف تهريب السلاح للميليشيات في اليمن رغم الحظر الأممي.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن المدمرة "يو إس إس جيسون دانهام" صادرت أكثر من ألف قطعة سلاح على متن قاربين شراعيين في خليج عدن وهي منطقة تنشط فيها عمليات تهريب.

البيان الأميركي لم يوجه اتهامات صريحة للحوثيين وإيران بالتورط في عملية التهريب هذه.

موضوع يهمك أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بأن البحرية الأميركية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق... البحرية الأميركية تضبط أسلحة مهربة للحوثيين في خليج عدن اليمن

لكن الولايات المتحدة كانت في السابق وجهت اتهامات صريحة لإيران بتهريب أسلحة للحوثيين وذلك بعد ضبط ثلاث شحنات من الأسلحة في نفس المنطقة عام ألفين وستة عشر.

السفينة "يو إس إس جيسون دانهام" USS Jason Dunham's (أوقفت ثلاثة مهربين على متن القاربين الشراعيين وتم تسليمهم للسلطات الشرعية في اليمن.

الحكومة اليمنية لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام في هذه العملية إلى إيران الداعم الأكبر لميليشيات الحوثي الانقلابية كما تقول السلطات.

وقالت مصلحة خفر السواحل اليمنية إن القارب كان يقل مئات قطع السلاح وأغلبها رشاشات من طراز كلاشينكوف "أي كي س 47".

وأشار بيان خفر السواحل اليمني إلى أن عملية توقيف القاربين تمت على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرق قطاع خليج عدن وأن الأسلحة كانت مرسلة من إيران للحوثيين عبر دولة إفريقية لم يسمها وفي طريقها إلى سواحل الحديدة.

وبحسب البيان اليمني فإن المدمرة الأميركية لا تزال تحتفظ بالأسلحة المصادرة.