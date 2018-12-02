لا موعد محددا لمشاورات السويد..وتخبط حوثي بشأن المشاركة

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية أن مشاورات السلام اليمنية لم يتأكد الموعد المحدد لها بعد، مضيفةً في تصريح لـ"راديو السويد" أن الترتيبات جارية لهذه المشاورات.

جاءت التصريحات السويدية بعد أنباء عن انطلاق هذه المشاورات في 6 ديسمبر/كانون الأول الحالي، والتي رافقها تضارب في التصريحات الحوثية.

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وكان رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للحوثيين مهدي المشاط قد أكد المشاركة في مباحثات السويد، كما أعلن القيادي في الميليشيات محمد الحوثي أن وفد الميليشيات سيصل إلى السويد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، إلا أن رئيس وفد #الحوثيين محمد عبد السلام شكك في قدرة المبعوث الأممي على عقد المشاورات.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية أن وفدها لن يذهب للسويد قبل وصول وفد الحوثيين.