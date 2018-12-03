ذمار.. مجهولون يغتالون أبناء القيادات الحوثية

انتقلت الخلافات بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في أحدث فصولها التي تشهد اتساعاً بالتوازي مع خسائرها الميدانية، إلى تصفيات متبادلة لأبناء القيادات.

وأفادت مصادر محلية يمنية أن سكانا في مدينة #ذمار (وسط اليمن) عثروا على جثة نجل أحد قيادات ميليشيات الحوثي وعليها آثار خنق، بعد أيام قليلة من العثور على جثة نجل قيادي حوثي آخر مقتولاً في حوش منزله.

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وبحسب المصادر، فإن مواطنين عثروا على جثة نجل القيادي الحوثي البارز، قاسم الدولة، والبالغ من العمر 13 عاماً، مقتولا خنقاً في أحد شوارع حارة الأمير، بمدينة ذمار، دون معرفة الجاني.

يأتي ذلك، بعد عثور مواطنين، الثلاثاء الماضي، في حي سوق الربوع بذمار على جثة نجل قيادي حوثي آخر يدعى عباس الديلمي مقتولا في حوش منزلهم بطلقات نارية في الرأس برصاص مجهولين.

وتصاعدت حدة الخلاف في صفوف قيادات جماعة الحوثي بمحافظة ذمار بصورة غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة بسبب انسحاب كثير من القيادات الحوثية من الجبهات.