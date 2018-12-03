صور صالح والزوكا بشوارع صنعاء تثير استنفار الحوثي

انتشرت في صنعاء عشرات الصور في بعض الشوارع والأحياء السكنية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، في الذكرى الأولى لمقتلهما على يد ميليشيات الحوثي في 4 من ديسمبر العام الماضي.

صور صالح والزوكا، وفق سكان محليين، أثارت استنفاراً أمنياً كبيراً لميليشيا الحوثي التي نشرت عناصرها في أحياء العاصمة لملاحقة وضبط من قاموا بتوزيع ولصق الصور.

الصور التي ألصقت بالشوارع حملت شعارات تقول "لا حوثي بعد اليوم" وأخرى "وصايا علي عبدالله صالح".

يأتي ذلك فيما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وافقت على تسهيل إجراءات إخلاء 50 من جرحى ميليشيا الحوثي إلى مسقط لدواع إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، تمهيداً للمفاوضات بين الأطراف اليمنية في السويد والتي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس.