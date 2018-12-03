غريفثس في صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي

وصل المبعوث الأممي لليمن، مارتن #غريفثس، اليوم الاثنين، إلى صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي، في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات في السويد لتحقيق سلام في اليمن.

وأكدت مصادر سياسية في صنعاء أن وصول غريفثس إلى مطار صنعاء تزامن مع استكمال إجراءات سفر 50 من جرحى ميليشيات الحوثي ومرافقيهم إلى مسقط على متن طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة. وقد أقلعت هذه الطائرة مساء الاثنين من مطار صنعاء متجهةً لمسقط.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق من اليوم أن الطائرة الإثيوبية هبطت في مطار #صنعاء صباح اليوم، وأجرى فريق من الأمم المتحدة فحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفقاً لقائمة الأسماء التي صرح لها تحالف دعم الشرعية لأسباب إنسانية.

موضوع يهمك صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد... التحالف: طائرة أممية تنقل جرحى الحوثي اليوم من صنعاء اليمن

وسياسياً، بحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سمنبي، الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها السويد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقدم المبعوث السويدي عرضاً مفصلاً عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات، مؤكداً على موقف السويد الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة السفر.