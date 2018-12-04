الأمم المتحدة:محادثات اليمن بجنيف لن تكون سهلة أو سريعة

قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه لا يتوقع "عملية سهلة أو سريعة" خلال محادثات السلام التي تشارك بها أطراف الصراع في اليمن، وهي الدولة التي تواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأدلى لوكوك، الذي يترأس مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بهذه التصريحات لـ"أسوشيتد برس" بعد وضع مناشدة المنظمة لعام 2019.

وأشار لوكوك، أمس الاثنين، إلى محادثات السلام، بوساطة الأمم المتحدة، والتي تبدأ هذا الأسبوع في السويد قائلا "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اليمنية والانقلابيين التابعين لإيران في التصرف بطريقة مسؤولة" .

ومن المتوقع أن يطير ممثلو الميليشيات إلى ستوكهولم من عمان المجاورة، غدا الأربعاء، في حين سيتوجه ممثلون آخرون إلى صنعاء في وقت لاحق الثلاثاء أو الأربعاء.