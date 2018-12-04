الجيش اليمني يطلق عملية واسعة تحقق تقدما بجبهات صعدة

تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية المكثفة في مختلف جبهات محافظة صعدة أقصى شمال اليمن والمعقل الرئيسي لميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من #إيران، وأطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة بإسناد من قوات ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، وحققت تقدماً مهما وحررت عددا من المواقع في البقع وكتاف وباقم ورازح، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح العتاد.

وقال مصدر عسكري إن قوات #الجيش_اليمني حررت عدداً من التباب الهامة في منطقة "الخشبة".

وأوضح أن تحرير تلك المواقع جاء عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع تمركز #الميليشيات_الانقلابية في تلك التباب، التي أطلق عليها "تباب الشهيد النقيب أشرف المخلافي"، الذي استشهد فيها الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وفي سياق متصل حررت قوات الجيش الوطني، مواقع استراتيجية في محيط مديرية كتاف شمال محافظة صعدة.

وذكر قائد لواء التحرير العميد فواز محمد صالح الزراري، أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفاً على مواقع تمركز الميليشيات في ميسرة جبهة كتاف، تمكنت على أثره من تحرير سلسلة جبال "رشاحة"، وسلسلة جبال المليل وتبة العلم وتباب المقنذعة.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من تأمين الخط الواصل إلى وادي " آل جباره"، وسط تقدمها المتسارع للالتحام بوحدات الجيش المرابطة على مشارف مركز مديرية كتاف.

وأكد العميد الزراري أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيات، فيما استعادت قوات الجيش الوطني بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.

وأوضح، أن الفرق الهندسية التابعة لمحور صعدة المرابط في جبهة كتاف، تعمل في هذه الأثناء على تمشيط الطرقات والمزارع المحررة من الألغام الأرضية، لافتاً إلى تمكنها من انتزاع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة.

وفي مديرية باقم شمال المحافظة.. تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير سلسلة جبال "عرف" و"الغرة"، عقب هجوم مباغت شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز #الميليشيات، التي لاذت بالفرار، وفقا لما ذكره قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف.

وأوضح العميد معروف، أن قوات الجيش باتت تسيطر ناريا على الخط الإسفلتي الرابط بين سلسلة جبال "الغرة" ومركز مديرية باقم.